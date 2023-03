Video borseggiatrici, bufera social su consigliera Pd milanese

Lunedì 13 marzo 2023 - 16:10

Insultata dopo avere scritto che gogna online "è violenza"

Milano, 13 mar. (askanews) – “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante”. Lo ha scritto sui social la consigliera comunale milanese del Pd Monica Romano, provocando un tale flusso di attacchi e insulti da indurla a rimuovere il messaggio. “La smettano, sia quelli che realizzano i video sia chi gestisce i canali Instagram che li rendono virali, di spacciare la loro violenza per senso civico, perché non è senso civico”, aveva aggiunto l’attivista e scrittrice prima cancellare il post.“Le cittadine e i cittadini che sanno davvero che cos’è il senso civico alzino la voce e invitino a spegnere le fotocamere, perché non è così, trasformando le persone in bersagli, che si ottiene giustizia. Di violenza e di squadrismo ne abbiamo già avuti abbastanza davanti a un liceo di Firenze e nelle acque di Cutro. Milanesi, ribelliamoci a questa pessima pratica”, aveva proseguito rivolgendosi in particolare, senza citarla, alla popolare pagina Instagrm MilanoBellaDaDio, che ha 173.000 iscritti.Della bufera online si è accorto anche il mondo della politica con diversi interventi sia a favore sia contro Romano. “Certi insulti, frasi denigratorie e affermazioni brutali come ‘magari si sveglia in orizzontale domattina’, nessuno meriterebbe mai di leggerli. Serve, una volta per tutte, una presa di coscienza e responsabilità da parte di tutti noi”, ha osservato, ad esempio, la deputata e segretaria del Pd milanese Silvia Roggiani. “Trovo incredibile che l’unica risposta del Pd nei confronti della criminalità a Milano sia una difesa a spada tratta della consigliera Romano che ha denigrato il grande lavoro svolto da Milano Bella da Dio e Striscia la Notizia”, ha ribattuto, tra gli altri, il leghista Samuele Piscina, consigliere comunale e capogruppo in Città metropolitana.