Lombardia, Corbetta nuovo capogruppo Lega in Consiglio regionale

Lunedì 13 marzo 2023 - 16:09

Assessore Terzi indicata capo delegazione in giunta

Milano, 13 mar. (askanews) – I consiglieri regionali della Lega in Lombardia hanno indicato “all’unanimità” come loro nuovo capogruppo Alessandro Corbetta, mentre gli assessori hanno indicato come capo delegazione in giunta l’assessore Claudia Maria Terzi. Lo hanno riferito con una nota il coordinatore regionale Fabrizio Cecchetti e il vice Eugenio Zoffili che hanno riunito nel pomeriggio nella sede di via Bellerio per “una prima riunione programmatica” tutti gli eletti nell’assemblea lombarda e i componenti leghisti della giunta regionale guidata Attilio Fontana.