Consiglio Lazio, Cangemi (Lega): avevo altre aspettative

Lunedì 13 marzo 2023 - 19:57

Roma, 13 mar. (askanews) – “Questa mattina sono stato eletto Vicepresidente vicario del Consiglio Regionale del Lazio. Forse avevo altre aspettative visto lo straordinario risultato elettorale. Primo degli eletti nel Lazio con oltre 15mila preferenze…(anche rispetto agli eletti nella Regione Lombardia). Ma in politica ci sta anche questo ”. Il neo eletto vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi (Lega), sui social mostra con queste parole la sua delusione rispetto alle aspettative che aveva nutrito in queste settimane post elezioni. La Giunta regionale presentata ieri dal Presidente Francesco Rocca certamente è il risultato di giornate di trattative, attriti, malumori, e i rumors indicavano nei giorni scorsi le aspirazioni di Cangemi per la Presidenza del Consiglio regionale o per un assessorato. Oggi Cangemi esce dalla Pisana con la vicepresidenza e aggiunge sui social: “Ora però andiamo avanti e pensiamo al governo della nostra regione cosi come promesso in campagna elettorale e come dice Cristiano Leon, mio figlio; “un round alla volta””.