Lombardia, Fabrizio Figini nominato capogruppo di Fi in Regione

Venerdì 10 marzo 2023 - 19:20

Indicato per acclamazione e all'unanimità in riunione al Pirellone

Milano, 10 mar. (askanews) – I consiglieri regionali di Forza Italia in Lombardia hanno indicato, per acclamazione e all’unanimità, Fabrizio Figini come capogruppo in Regione Lombardia. È quanto si legge in una nota del partito diffusa al termine di una riunione che si è tenuta al Pirellone. Figini guiderà il gruppo consiliare di Fi nella dodicesima legislatura, a partire dalla seduta inaugurale del Consiglio regionale prevista per il 15 marzo.