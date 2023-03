Lombardia, Di Marco(M5s): in giunta volti vecchi che hanno fallito

Venerdì 10 marzo 2023 - 18:53

"Ma nostra opposizione sarà sui temi, non sui nomi"

Milano, 10 mar. (askanews) – “Assessorati che nascono e assessorati che si scorporano da soli per poi riaccorparsi, di tutto il baraccone messo in piedi dal centrodestra per oltre un mese a colpire è la totale assenza di un programma politico e di un progetto per la Lombardia. Vediamo persone che, dal nostro punto di vista, in questi anni hanno fallito come l’assessore Bertolaso e l’assessore Terzi, che addirittura si è vista ‘spacchettare’ il proprio assessorato. Quale sia la logica e l’opportunità pratica di separare le infrastrutture dai trasporti non è dato sapere”. Così in una nota il capogruppo del M5s nel Consiglio regionale della Lombardia, Nicola Di Marco, a proposito della nuova giunta di Attilio Fontana.“Pensiamo però che una Giunta non possa essere valutata esclusivamente sui nomi, quanto piuttosto sul programma e sulla visione attraverso la quale deciderà di affrontare le criticità attualmente in atto sul nostro territorio. A cominciare dalla crisi climatica ed idrica, a quella abitativa, senza dimenticare quella che vivono tutti i giorni i pendolari della Lombardia. In questi mesi, nel merito Fontana non ha speso una sola parola. Sui temi, non sui nomi, si concentrerà il nostro lavoro d’opposizione” ha aggiunto l’esponente pentastellato.