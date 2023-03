Lombardia, Alparone: per me squadra al centro, lavoreremo insieme

Venerdì 10 marzo 2023 - 18:35

"Ho storia più legata a territorio che a appartenenze politiche"

Milano, 10 mar. (askanews) – “Aver ricevuto la nomina di vicepresidente e questa delega non solo mi onora, ma significa continuare un percorso che mette al centro la Lombardia. Io vengo da una lunga storia di servizio, più legata al territorio che alle appartenenze politiche”. Così Marco Alparone, nuovo vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanze della Giunta regionale. “Da sempre – ha aggiunto – sono in linea con lo stile che caratterizza il modo di lavorare del presidente Fontana, un’azione che mette al centro non l”io’ ma il ‘noi’, quindi il tema della squadra. Lavoreremmo con interventi concreti per un territorio che è già locomotiva. Insieme proveremo a fare ancora di più”.