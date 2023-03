Piantedosi: sul permesso di lavoro veniamo incontro alle aziende

Giovedì 9 marzo 2023 - 18:41

Primo rinnovo esteso di un anno

Roma, 9 mar. (askanews) – Il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri prevede, tra le altre cose, la semplificazione delle procedure sui decreti flussi. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione del consiglio dei ministri che si è tenuta a Cutro, in Calabria. “Veniamo così incontro alle esigenze delle aziende”. E tra le misure c’è “l’estensione di un anno – da due a tre – del primo rinnovo del permesso di lavoro, per comporre un quinquennio per il quale poi si possa richiedere il permesso di lungo soggiornante”.Nes/Mpd/Int2