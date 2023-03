Migranti, Occhiuto: salme? Meglio soluzione temporanea in Calabria

Giovedì 9 marzo 2023 - 14:33

Cutro (Kr), 9 mar. (askanews) – Sulla questione delle salme dei migranti morti nel naufragio a Cutro “credo che il governo stia affrontando questo problema, lo stia risolvendo, intanto forse una soluzione transitoria qui in loco avrebbe favorito un rapporto più sereno con le famiglie”. Lo ha detto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, arrivando in Comune a Cutro, dove nel pomeriggio si riunirà il Consiglio dei ministri.“So bene – ha aggiunto – che quando ho assistito al confronto con il presidente della Repubblica i familiari hanno chiesto tre cose: che continuassero i soccorsi e che si potessero ritrovare le salme che ancora mancano, di essere alloggiati qui a Crotone e il giorno stesso la Regione aveva provveduto, e avevano chiesto soprattutto il rimpatrio delle salme: mi risulta che in Afghanistan il nostro paese non abbia neanche l’ambasciatore e che ci siano delle difficoltà operative a rimpatriare le salme in sicurezza, con la certezza che arrivino davvero alle famiglie”.