Meloni polemizza con Frontex e assolve l’Italia sulla strage di Cutro

Giovedì 9 marzo 2023 - 19:16

Perché la segnalazione solo con la nave in acque italiane?

Roma, 9 mar. (askanews) – “La segnalazione di Frontex è stata una segnalazione di polizia, non di salvataggio, ci ha avvisato di immigrati che stavano sbarcando, non che c’era un problema.Questi sono i fatti, poi qualcuno mi può dire perché Frontex segnala questa nave solo dopo tre giorni e solo dopo che è entrata in acque italiane? Prima di arrivare in acque italiane ha attraversato le acque di altre nazioni secondo la geografia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che si è tenuto a Cutro. Sempre sulla strage dei migranti ha detto: “Abbiamo fatto tutte le verifiche per capire se tutto è andato per il giusto verso” nei soccorsi “perché può succedere” che qualcosa non funzioni, “ma non è questo il caso”.Red/Int2