Lazio, Lega-Fi: su squadra governo troveremo l’equilibrio con Rocca

Giovedì 9 marzo 2023 - 18:38

Ancora non è definita

Roma, 9 mar. (askanews) – “Rispetto alle ricostruzioni dei media, al momento non c’è stata alcuna definizione della squadra di governo. Siamo fiduciosi di trovare, nelle prossime ore, il giusto equilibrio insieme al presidente Francesco Rocca con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini, che ci hanno chiamati a governare questa autorevole istituzione attraverso un ampio consenso”. Così i senatori Claudio Durigon e Claudio Fazzone, coordinatori regionali della Lega e di Forza Italia, in una nota, smentiscono le ricostruzioni che stanno circolando in queste ore sulla squadra che affiancherà il presidente della regione Lazio Francesco Rocca.Ieri in serata il neo governatore aveva incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e aveva rassicurato che la Giunta sarebbe stata presentata domani, venerdì. Sono settimane che il toto candidati scuote la tranquillità degli uffici di via Cristoforo Colombo dove da una settimana si è insediato Rocca. L’assegnazione degli assessorati sta creando, stando a quanto si apprende, qualche frizione e scontento tra i partiti e in particolare tra FI e la Lega. La partita si gioca su un doppio livello: la Giunta e la Pisana, dove ad essere in gioco sono la presidenza del Consiglio regionale, la vicepresidenza che spetta alla maggioranza e i ruoli di capogruppo.