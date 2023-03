Salute, Fedriga: numero chiuso a Medicina non sarà eliminato

Mercoledì 8 marzo 2023 - 22:00

"Ma sarà ampliata la platea per chi vuole entrare nella facoltà"

Trieste, 8 mar. (askanews) – Mancano medici non solo in Friuli Venezia Giulia, anche in Italia e in Europa. Ma – ha detto questa sera in una diretta social Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni – “penso che non sarà eliminato il numero chiuso, ma sarà ampliato il numero per chi vuole entrare nella facoltà”. Dopo aver ricordato di aver affrontato il tema ieri con i ministri Giorgetti e Schillaci, Fedriga ha precisato che “non sarà eliminato totalmente perché la parte formativa all’interno dei corsi universitari non prevede soltanto le lezioni che vengono fatte dentro le aule universitarie ma, soprattutto negli anni successivi, anche una presenza dentro l’ospedale e, quindi, ci deve essere un numero che sia gestibile anche per essere formati. Altrimenti un numero illimitato rischierebbe di non formare gli studenti”, ha aggiunto Fedriga che è in corsa per la presidenza della Regione alle prossime Regionali.“E’ giusto quindi ampliarlo molto, però deve essere compatibile con la qualità formativa che dobbiamo garantire a chi vuole intraprendere una professione sanitaria”, ha sottolineato Fedriga.