Rigassificatore Piombino, Fratoianni: situazione surreale

Mercoledì 8 marzo 2023 - 19:33

Se davvero rinvio Tar dovuto a mancanza documentazione sicurezza

Milano, 8 mar. (askanews) – “Se il rinvio fino a luglio della decisione del Tar del Lazio, come hanno precisato i legali del comune di Piombino sul ricorso presentato contro l’installazione della nave rigassificatrice all’interno del porto della città toscana, e richiesto dall’Avvocatura dello Stato e dalla Snam, è davvero dovuto sostanzialmente al fatto che l’azienda non ha prodotto tutta la documentazione legata alla sicurezza dell’installazione, siamo di fronte ad una situazione surreale”. Così in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.“Utilizzare cavilli e rinvii all’infinito non depone certo a favore della trasparenza e della correttezza. Già abbiamo visto nel corso di quasi un anno che sia il precedente governo che l’attuale non si sono mai degnati di rispondere in sede parlamentare ai tanti e troppi interrogativi che sono stati posti. E questo ultimo atto non ci tranquillizza affatto” ha aggiunto il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra.