Migranti, Emiliano: tragedia Cutro assolutamente evitabile

Mercoledì 8 marzo 2023 - 17:48

"Dedicare questa giornata a tutte le donne che erano su quella barca"

Roma, 8 mar. (askanews) – “Stiamo vivendo questa tragedia avvenuta a Cutro, una tragedia assolutamente evitabile e vorrei dedicare questa giornata a tutte le donne che erano su quella barca, ai loro bambini, a tutte le donne che in questo momento combattono per i loro diritti in ogni parte del mondo e sono costrette da una cultura patriarcale a sopportare l’insopportabile e mi chiedo quanto ancora il mondo civile avrà pazienza nei confronti di tutti quelli che costringono le donne in ruoli inaccettabili, a partire anche dalla nostra società che deve fare un grande salto di qualità”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, a margine della presentazione del programma generale del Bifest 2023, Bari International Film-Tv Festival, che si terrà dal 24 marzo al 1° aprile.“Quindi questa giornata del Bifest non si guarda l’ombelico, ma guarda un orizzonte larghissimo che cerca di dare alla Puglia quel respiro, quella civiltà e quella dolcezza che alle volte è più importante di qualunque altra cosa”, ha aggiunto.