In Veneto Molestie a consigliera regionale, Zaia:doveroso chiarire

Mercoledì 8 marzo 2023 - 17:02

"Sentita questa mattina presto, pagina non bella per Regione"

Verona, 8 mar. (askanews) – “Il contesto è assolutamente delicatissimo in una giornata come l’8 marzo che dovrebbe comunicare altri messaggi, ho sentito la consigliera questa mattina molto presto. E’ doveroso che questa situazione venga chiarita assolutamente e comunque non è una bella pagina per la Regione”.A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine della presentazione del protocollo degli stati generali della logistica del Nord Est illustrato a Let Expo Verona tornando sul caso che ha visto vittima l’esponente leghista Milena Cecchetto, che ha denunciato per molestie il collega Joe Formaggio.