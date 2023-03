Domani riunione in Anci dei Sindaci delle grandi città con Fitto

Mercoledì 8 marzo 2023 - 19:09

Pnrr e autonomia al centro della riunione

Roma, 8 mar. (askanews) – Finanza locale, Pnrr e assetto istituzionale delle Città metropolitane. Saranno questi i temi principali al centro della riunione di domani mattina alle 11, quando nella sede Anci di via dei Prefetti si incontreranno tutti i sindaci delle grandi città, alla presenza del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.Insieme al presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro e al coordinatore delle Città metropolitane dell’Anci e sindaco di Firenze, Dario Nardella, parteciperanno, in presenza, i sindaci di Roma Roberto Gualtieri, di Milano Beppe Sala, di Venezia Luigi Brugnaro, di Bologna Matteo Lepore, di Cagliari Paolo Truzzu, di Genova Marco Bucci, di Napoli Gaetano Manfredi, di Messina Federico Basile e il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti.Da remoto interverranno i primi cittadini di Torino Stefano Lorusso, di Palermo Roberto Lagalla e il vice commissario straordinario di Catania Bernardo Campo.Sempre domani, nel pomeriggio, i sindaci metropolitani incontreranno il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, per discutere dei rispettivi progetti del Pnrr e sulla visione di sviluppo urbano delle singole amministrazioni.