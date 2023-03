Il Pd in aula attacca Piantedosi: è imbarazzante, Giorgia Meloni ne deve rispondere

Martedì 7 marzo 2023 - 15:02

"Solidarietà in Ue? Ma voi vi alleate a paesi Visegrad"

Roma, 7 mar. (askanews) – “Il ministro Piantedosi è motivo di imbarazzo per la sua maggioranza e per la premier ma la sua improntitudine non serva a coprire responsabilità più alte, che è quella di Giorgia Meloni e a cui chiederemo conto”. Così Peppe Provenzano a nome del Pd in Aula alla Camera dopo l’informativa del ministro dell’Interno sul naufragio di Cutro.“Noi siamo i primi a richiamare l’Ue alle sue responsabilità ma voi con chi volete costruire una gestione solidale dei migranti? Con i paesi di Visegrad? Sì serve la riforma del sistema di Dublino quella che voi avete sempre disertato e a cui vi siete sempre opposti”, ha aggiunto Provenzano.Accanto a Provenzano, vicesegretario uscente del Pd, seduta alla sinistra, la segretaria del Pd, Elly Schlein che ha annuito e applaudito più volte alle parole del compagno di partito, intervenuto per criticare aspramente il ministro e la sua ricostruzione del tragico naufragio dei migranti a Cutro.“Quelle vite – ha aggiunto Provenzano – si potevano salvare, lo ha detto il Comandante della capitaneria di porto. Il governo deve essere indagato per strage colposa, lo disse Giorgia Meloni nel 2015 per una tragedia nel canale di Sicilia, a 200km da Lampedusa”.Gal/Sam/Int14