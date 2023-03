Casa, Basso (Pd): urgente rifinanziare fondo affitti e morosità

Martedì 7 marzo 2023 - 18:32

"Governo accolga le sollecitazioni della Regione Liguria"

Genova, 7 mar. (askanews) – “Ritengo assolutamente corretta e giusta la richiesta dell’assessore della Regione Liguria Marco Scajola al ministro Matteo Salvini di rifinanziare il Fondo sociale affitti e del Fondo morosità incolpevole. È la dimostrazione che il rifinanziamento di quei fondi è un’urgenza che va al di là dei colori politici”. Lo afferma in una nota il senatore ligure del Pd Lorenzo Basso.“Il governo – sottolinea il senatore dem – ha effettuato tagli lineari che non hanno tenuto in considerazione i bisogni delle fasce più deboli e in maggiore difficoltà della popolazione. Una carenza che fin da subito come Pd abbiamo sottolineato e cercato di colmare ancora recentemente presentando al Senato un emendamento all’articolo 10 del decreto Milleproroghe in cui chiedevo di aggiungere risorse per l’anno 2023, per garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti del disagio abitativo”.“Ora che alla nostra richiesta si aggiunge anche quella dell’amministrazione regionale – conclude Basso – auspichiamo che il governo intervenga in tempi brevi per affrontare quella che è un’emergenza improcrastinabile, mettendo così Comuni e Regioni nelle condizioni di poter intervenire e aiutare chi ha più bisogno”.