8 Marzo, Toti: donne ai vertici della politica è un passo avanti

Martedì 7 marzo 2023 - 14:24

"Continuare nel cammino di integrazione dell'universo femminile"

Genova, 7 mar. (askanews) – “Per la prima volta il nostro Paese vede delle donne ai vertici della nostra politica, alla presidenza del Consiglio come nel principale partito di opposizione. Al di là di come ciascuno la possa pensare, credo che sia un passo avanti in quel cammino di integrazione e di partecipazione dell’universo femminile alla vita sociale, economica e politica del Paese, su cui si sono fatti tanti passi avanti ma non sufficienti”. Lo ha detto oggi a Genova il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della presentazione della mostra “Pioniere” dedicata all’emancipazione femminile.“Anche la mostra – ha sottolineato il governatore ligure – dedicata alla ‘pioniere’, cioè a coloro che per la prima volta hanno compiuto qualcosa di molto significativo per questa integrazione, credo ci sia particolarmente coerente con i tempi”.