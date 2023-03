Porti, Mulè(Fi): investimenti su Gioia Tauro per hub Mediterraneo

Lunedì 6 marzo 2023 - 15:18

Visione che coincide con quella di presidente Calabria Occhiuto

Milano, 6 mar. (askanews) – “Da rappresentante in Parlamento del Sud la fase espansiva che sta conoscendo Gioia Tauro è il miglior viatico per un territorio, come quello calabrese, centrale nello sviluppo dei traffici commerciali nel Mediterraneo”. Così in una nota il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenuto a un incontro con il presidente dell’autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli. “La visione che esprime la Regione Calabria guidata da Roberto Occhiuto coincide con quella di un hub come Gioia Tauro in grado di sostenere e vincere grazie ai prossimi investimenti le prossime sfide nel Mediterraneo” ha aggiunto.