Lombardia, Majorino sarà capogruppo del Pd in Consiglio regionale

Lunedì 6 marzo 2023 - 19:04

Sindaco di Brescia Delbono sarà candidato alla vicepresidenza

Milano, 6 mar. (askanews) – Sarà Pierfrancesco Majorino il capogruppo del Partito democratico nel Consiglio regionale della Lombardia per i prossimi cinque anni. Lo hanno deciso, esprimendosi all’unanimità, le consigliere e i consiglieri eletti nelle liste del Pd nella riunione tenutasi oggi pomeriggio negli uffici del Pirellone. Il gruppo ha inoltre convenuto, su proposta del capogruppo, che sarà Emilio Delbono il candidato del Pd alla vicepresidenza del Consiglio regionale.“È per me un grande onore essere eletto capogruppo del Pd – ha commentato Majorino -. Abbiamo il compito di costruire un’opposizione propositiva e combattiva e di farlo dialogando con le altre forze presenti in Consiglio regionale e nella società lombarda. La Lombardia ha bisogno di un cambiamento radicale, con questo spirito abbiamo affrontato la campagna elettorale e con questo spirito faremo opposizione alla nuova giunta Fontana”.