Interrogazione Bonelli (AVS) su inquinanti nella Piana di Venafro

Lunedì 6 marzo 2023 - 18:33

"Territorio da tutelare"

Roma, 6 mar. (askanews) – “Siamo oggi qui a Venafro per chiedere chiarezza e verità. Vogliamo assolutamente sapere a che livelli si trovano gli inquinanti nella Piana di Venafro ed è per questo che ho chiesto al Ministro dell’Ambiente di avviare un’indagine sugli inquinanti a Venato. Abbiamo anche chiesto di intervenire a tutela dell’area umida di una zona molto importante e strategica. Questo è un territorio straordinario, stupendo e non possiamo permettere assolutamente che l’inquinamento condizioni la vita, la salute della popolazione e anche l’economia di questo territorio”. Lo dichiara dal Molise, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso di una conferenza stampa sull’inquinamento nella Piana di Venafro.