Prodi: mandare le navi nei porti a Nord è un messaggio politico

Domenica 5 marzo 2023 - 15:58

Roma, 5 mar. (askanews) – “Il magistrato dirà se c’è stata colpa o meno ma quando si vuole risolvere un problema con la burocrazia questo è un messaggio politico, dire mandiamo le navi nei porti del Nord così ci mettono tre giorni in più e ne salvano meno è un messaggio politico…. E non è un bel messaggio, credo che il ministro ne debba prendere atto, cercare di fare in modo che le navi che salvano ne salvino un po’ meno. E’ un messaggio politico a cui reagire”. Lo ha detto, intervistato a In mezz’ora in più su Rai 3, Romano Prodi a proposito della gestione dei flussi migratori e del naufragio di una settimana fa al largo delle coste della Calabria.L’immigrazione, ha spiegato Prodi, “va gestita come l’hanno gestita in Germania e in altri Paesi, chiedendoci chi vogliamo, quanti ne vogliamo, come li prendiamo e come ne facciamo dei cittadini italiani”. Il Consiglio dei ministri a Cutro? “Sì, ma trattino il problema dell’immigrazione e della Calabria, quella zona di Cutro è un cimitero di industrie, si pensa all’autonomia differenziale ma non vedo una politica forte e unitaria per il mezzogiorno” ha concluso Prodi.Vep/Int2