Meloni sulla strage di migranti: Frontex non avvertì, faremo un Cdm a Cutro

Sabato 4 marzo 2023 - 14:03

Piantedosi? L'opposizione chiede ogni giorno dimissioni di un ministro

Roma, 4 mar. (askanews) – “Valuto di fare un prossimo consiglio dei ministri a Cutro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine della visita in India e Emirati Arabi, in riferimento alla strage di migranti in Calabria. Sullo stesso tema, dimissioni di Piantedosi? “L’opposizione chiede ogni giorno le dimissioni di un ministro diverso, per cui non fa più notizia”, così Meloni. Che ha aggiunto: “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, non siamo stati avvertiti del fatto che c’era un naufragio. La rotta non è coperta da Ong quindi nulla ha a che fare con i provvedimenti del governo”.”Fermo restando che quello che sappiamo noi è quello che avete sentito dal sottosegretario Mantovano”, le vittime del naufragio di Cutro “non erano nella condizione di essere salvate da qualcuno che le poteva salvare. Mi chiedo se ci sia qualcuno che in coscienza ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire queste persone. Vi prego – così sempre Meloni – cerchiamo di essere un minimo seri”.Bac/San/Int2