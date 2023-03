Valle idrogeno, Fedriga: iniziativa unica a livello europeo

Venerdì 3 marzo 2023 - 15:10

Tra Fvg, Austria e Slovenia

Trieste, 3 mar. (askanews) – “La Valle dell’Idrogeno tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia è un’iniziativa nuova, unica a livello europeo, perché transnazionale”. Lo ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, aprendo a Trieste il convegno del Sistema Confindustriale del Friuli Venezia Giulia sul tema.Fedriga, precisando di far parte, sul tema, della cabina di regia nazionale, ha precisato che “qui non si sta parlando semplicemente di un’opportunità, ma di un futuro, del futuro europeo: mi auguro di un futuro libero per l’Europa stessa. L’energia e l’approvvigionamento energetico è uno dei fattori chiave perché questo possa avvenire. Questo ovviamente è un discorso che si può allargare molto, penso all’approvvigionamento di materie prime, all’approvvigionamento della componentistica; penso per esempio alle filiere corte, altro passaggio fondamentale che dobbiamo fare in un sistema che deve muoversi insieme e coerentemente all’interno di quest’ottica”.