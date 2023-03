Superbonus, Conte: Meloni ha tradito imprese e cittadini

Venerdì 3 marzo 2023 - 20:37

"Si stanno rivelando, ancora una volta, fortemente inadeguati"

Milano, 3 mar. (askanews) – “Noi non li tradiamo come ha fatto il Governo Meloni. Continuano gli incontri sui territori con chi è stato messo in ginocchio dall’ultimo decreto su Superbonus, cessione dei crediti dell’edilizia e sconti in fattura”. Lo ha scritto sui social il leader del M5s, Giuseppe Conte, a proposito dello stop deciso dal governo alle cessione dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi.“Oggi in Friuli Venezia Giulia ho incontrato imprenditori, sindacati, lavoratori e famiglie. Sono disperati. Ci hanno chiesto di difendere le misure per l’edilizia con cui abbiamo creato crescita e posti di lavoro” ha aggiunto.“Quel che è successo in questa Regione la dice lunga sul modo con cui i partiti al governo gestiscono materie così delicate: il giorno prima il Governatore Fedriga aveva fatto approvare un provvedimento per far acquistare i crediti fiscali incagliati dalla regione; il giorno dopo il suo collega di partito, il ministro Giorgetti, ha portato e fatto approvare in Consiglio dei ministri il decreto che ha bloccato tutte le cessioni. Ma neppure tra di loro si parlano?” ha osservato Conte.“La verità è che si stanno rivelando, ancora una volta, fortemente inadeguati e soprattutto incuranti degli impegni presi con imprese e cittadini” ha concluso l’ex premier.