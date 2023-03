Pd, Schlein e Bonaccini si incontrano a Bologna

Venerdì 3 marzo 2023 - 17:30

E' il primo confronto dopo le primarie di domenica

Bologna, 3 mar. (askanews) – La neo segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, si sono incontrati questo pomeriggio a Bologna per un primo confronto dopo le primarie di domenica scorsa.I due dem sono arrivati poco dopo le 16 nella sede della federazione del Pd di via Anderlini, nella prima periferia di Bologna quartiere San Donato, ospitati nello studio della segretaria locale Federica Mazzoni. Al loro arrivo non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.