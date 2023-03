Naufragio migranti, Salvini: la Guardia costiera è stata codardamente coinvolta

Venerdì 3 marzo 2023 - 14:14

"Limitare la polemica alla Politica e ai palazzi parlamentari"

Roma, 3 mar. (askanews) – “Ricordando con una preghiera i morti innocenti sulle coste calabresi pochi giorni fa, non posso che sottoscrivere riga per riga l’ufficiale della Guardia costiera che ha parato oggi con il Corriere della sera e che ha reso giustizia a queste donne e a questi uomini in divisa. Sono 10.200, che sono codardamente coinvolti in una squallida battaglia politica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Tarsporti, Matteo Salvini, parlando del naufragio avvenuto sulla coste calabresi, a un convegno sulle infrastrutture.“Chi accusa o attacca la Guardia costiera – ha aggiunto – o è ignorante o è in malafede. Quindi io dico grazie alle donne e agli uomini di mare che hanno come missione di salvare vite e faccio un appello a certa politica, a certo giornalismo: limitate la polemica alla Politica e ai palazzi parlamentari, non coinvolgete pezzi di stato di cui siamo orgogliosi”.Sen/Int13