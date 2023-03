Migranti, Fedriga: deve essere controllata, non subita

Venerdì 3 marzo 2023 - 10:03

Intervento a Cciaa Udine

Udine, 3 mar. (askanews) – Per il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, “è necessaria un’immigrazione decisa, controllata, scelta, che è ben altra cosa rispetto a quella subita”. Fedriga lo ha detto ad un convegno della Camera di Commercio di Udine, soffermandosi sul problema della carenza di personale. Per lo sviluppo del Fvg, ha aggiunto, ci vuole ‘responsabilità’ e programmare cose fattibilità, al di là della strumentalizzazione ideologica, come – ha detto – si sta facendo in tema di transizione ecologica, “che non può diventare un trauma”.