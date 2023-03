Lazio, Rocca rende omaggio al Milite Ignoto e alle Fosse Ardeatine

Venerdì 3 marzo 2023 - 14:09

Emozionante e doveroso

Roma, 3 mar. (askanews) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, questa mattina ha voluto rendere omaggio al Milite Ignoto deponendo una corona di alloro. Ad accompagnare il presidente all’Altare della Patria, il Comandante del Raggruppamento Logistico Centrale dell’Esercito, generale Benito Anastasio.Successivamente, Rocca si è recato presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, dove è stato accolto dal Direttore, il tenente colonnello Francesco Sardone, e dove ha posto una corona per ricordare i martiri della strage nazista. Il presidente della Regione ha visitato la grotta dell’eccidio, le tombe e ha firmato il libro d’onore. “Da parte mia è stato doveroso ed emozionante cominciare il mio mandato rendendo omaggio a questi luoghi sacri per l’Italia. Al sacrificio del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti per l’indipendenza della nostra Patria, e dei martiri per la libertà e democrazia, dobbiamo ciò che siamo oggi”, ha detto Rocca.