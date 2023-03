Lazio, Francesco Rocca alla mensa Caritas, centrale l’inclusione

Venerdì 3 marzo 2023 - 10:01

La rotta che vuole tracciare

Roma, 3 mar. (askanews) – “Ho scelto di trascorrere la prima serata da Presidente della Regione Lazio al fianco dei più fragili cenando alla mensa della Caritas di via Marsala, uno straordinario presidio di umanità”. Lo svela sui social il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, che ieri dopo la proclamazione in Corte d’Appello, si è insediato negli uffici della presidenza di via Cristoforo Colombo, chiudendo così i 10 anni di governo del centrosinistra con in testa Nicola Zingaretti. “Si tratta di una parte importante della mia storia e che caratterizza anche la rotta che voglio tracciare: in questa Regione le politiche di inclusione sociale saranno centrali”.