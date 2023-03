Friuli, Conte: abbiamo creato un fronte progressista

Venerdì 3 marzo 2023 - 07:57

Il leader M5S oggi a Udine

Udine, 3 mar. (askanews) – Il M5S corre per le Regionali in Fvg col Centrosinistra, mentre alle Comunali a Udine va da solo. Oggi a Udine arriverà il leader Giuseppe Conte. “In Regione abbiamo costruito un fronte progressista, a Udine altri hanno scelto di correre con il polo di Renzi e Calenda, che non vanno d’accordo neanche tra loro. Non siamo per i “matrimoni” elettorali di comodo fatti senza obiettivi condivisi – commenta Conte col m’Messaggero Veneto’ -. Non tocca quindi a noi a dare spiegazioni, siamo sempre lineari su temi e obiettivi”. Spiegando come si è arrivati alla sintesi sull’anti Fedriga, Conte dice che “proponiamo discontinuità e cambiamento: una sanità con più servizi che funzionano e meno partiti, la vicinanza alle imprese con un intervento sulle tasse, l’accelerazione su trasporto pubblico e rinnovabili, il rafforzamento del welfare e dei centri per l’impiego. E poi serietà negli impegni presi con cittadini e imprese”. “Nessun timore, anzi” aggiunge a proposito dell’elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd: “se ora il Pd intende appoggiare le nostre battaglie storiche lo consideriamo un bene. Le aperture di Schlein su temi come il salario minimo ci fanno ben sperare, vedremo”.