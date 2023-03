Friuli, Calenda: travaso Pd-Terzo Polo già da elezioni 2-3 aprile

Venerdì 3 marzo 2023 - 07:46

Leader Azione oggi a Udine

Udine, 3 mar. (askanews) – Dopo l’elezione a segretaria di Elly Schlein, dalla linea politica “molto massimalista”, la porta del Terzo Polo “è aperta a tutti gli elettori del Pd che non si sentono più rappresentati. Sono convinto che questo avverrà già nelle prossime elezioni in Fvg”. Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione, che oggi pomeriggio sarà a Udine per la campagna elettorale: il 2 e 3 aprile si vota per le Amministrative comunali e le Regionali. In Fvg – spiega al ‘Messaggero Veneto’ . “Abbiamo candidato Maran, che conosco dai tempi di Scelta Civica e che ha una grandissima esperienza nella gestione della cosa pubblica, e conosce bene anche il panorama internazionale. Lo abbiamo fatto insieme a Italia Viva ma anche a +Europa, con cui speriamo di tornare a discutere al più presto”. Per le Regionali il Terzo Polo ha, dunque, un proprio candidato, Alessandro Maran, già parlamentare del Pd e di Scelta civica. A Udine, invece, sostiene Alberto De Toni, candidato sindaco anche del Pd. “Gli appuntamenti elettorali possono avere alleanze diverse, anche se si tengono nello stesso giorno. A Udine c’è bisogno di una svolta seria e abbiamo scelto di candidare Alberto De Toni, persona preparata e competente. È un’alleanza, peraltro, che non si estende ai 5 Stelle. A livello regionale evidentemente questo legame non si è potuto ricreare, dato che il Pd ha scelto di correre con i grillini. La nostra indisponibilità su quel fronte era quindi totale”.