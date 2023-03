Campania, Fico: io candidato alla Regione? Non ci penso, ora

Venerdì 3 marzo 2023 - 10:40

Se col Pd si vuole estendere l'esperienza di Napoli, ci sarà confronto

Roma, 3 mar. (askanews) – Nel rapporto fra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico in Campania “per noi nulla cambia: siamo da sempre all’opposizione di De Luca e davanti a una proposta di legge per il terzo mandato voteremmo contro, punto”. Lo ha detto Roberto Fico, ex presidente della Camera, intervistato da Repubblica.“Se poi col Pd – ha precisato l’esponente stellato – vogliamo estendere alla Regione l’esperienza che ci ha portato insieme al Comune di Napoli, grazie anche al rapporto di stima col sindaco Manfredi, ci sarà un adeguato confronto”. Quanto all’ipotesi che possa essere lui stesso il candidato unitario Pd-M5S alla presidenza della Campania, Fico ha rinviato il tema a tempi più prossimi alla scadenza elettorale: “Se qualcuno pensa a me, lo ringrazio. Ma io non penso alle regionali, ora. Troppo lontane, c’è tanto da fare a Roma, e sui territori, qui ed ora”, ha concluso.