Autonomia, Lai(Pd): sì di Solinas svende peculiarità Sardegna

Venerdì 3 marzo 2023 - 19:15

Sardi rischiano di diventare parenti poveri di regioni più ricche

Milano, 3 mar. (askanews) – “Cieca obbedienza pur di non disturbare il manovratore. Solinas e la sua giunta dicono sì all’autonomia differenziata svendendo le peculiarità della Sardegna”. Così in una nota il deputato sardo del Pd della commissione Bilancio, Silvio Lai.“Rispondono obbedisco senza avere coinvolto il consiglio regionale e senza aver segnalato le necessità dell’isola per evitare di diventare i parenti poveri delle regioni più ricche. Su quali livelli si garantiranno le stesse condizioni per servizi e diritti ai cittadini della Sardegna e delle altre regioni italiane? Ci sono in Sardegna le stesse infrastrutture e gli stessi servizi sociali della Lombardia e del Veneto? Come risolvere i problemi della continuità territoriale?” si è chiesto Lai.“Con l’autonomia differenziata di questo governo si vuole spaccare il Paese e si allargano le distanze tra ricchi e poveri. Solinas nel chiuso delle sue stanze ha deciso per tutti senza ascoltare le istituzioni e le comunità sarde” ha concluso.