Astorre, bandiere a mezz’asta a palazzo Madama. La Russa sente pm

Venerdì 3 marzo 2023 - 15:54

Il presidente ha espresso le sue condoglianze a capogruppo Pd Malpezzi

Roma, 3 mar. (askanews) – Le bandiere a palazzo Madama sono a mezz’asta per la morte del senatore del Pd Bruno Astorre. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, secondo quanto si apprende ha avuto la notizia all’arrivo in Israele dove si trova per una visita ufficiale. Ha sentito il magistrato incaricato dell’indagine e messo a disposizione la collaborazione delle strutture del Senato per qualsiasi esigenza legata agli accertamenti di rito.La Russa ha poi espresso le sue condoglianze alla capogruppo del Pd Simona Malpezzi. A palazzo Cenci, una delle strutture del Senato, dove è stato trovato il corpo senza vita del senatore Astorre, ci sono i massimi dirigenti di palazzo Madama e il capo di gabinetto del presidente.