Ucraina, Meloni: spero ruolo centrale India in percorso negoziale

Giovedì 2 marzo 2023 - 09:28

"Faremo tutto il possibile per aiutare a fare passi avanti"

Nuova Delhi, 2 mar. (askanews) – “Il primo ministro Modi conosce perfettamente la posizione italiana a sostegno pieno della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e credo che condividiamo entrambi l’auspicio che l’India possa in qualità di presidente del G20 svolgere un ruolo centrale nella facilitazione di un percorso negoziale verso una cessazione delle ostilità, verso una pace giusta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella dichiarazione al termine dell’incontro con il premier indiano Narendra Modi.“Credo sia stato importante al G20 di Bali mantenere la comunità multilaterale unita su un documento e noi faremo tutto quello che possiamo fare per aiutare la presidenza indiana per fare passi ancora in avanti, per dimostrare ancora una volta la nostra amicizia”, ha aggiunto Meloni.