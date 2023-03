Giovedì 2 marzo 2023 - 11:37

Fra poco in regione per l'insediamento

Roma, 2 mar. (askanews) – Francesco Rocca è stato proclamato presidente della Regione Lazio. Poco fa in Corte D’Appello a Roma ha firmato e fra poco entrerà in Regione per la cerimonia di insediamento dove ci sarà il passaggio di consegne con Daniele Leodori presidente vicario uscente.