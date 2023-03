Friuli, presentata ad Aquileia coalizione a sostegno Moretuzzo

Giovedì 2 marzo 2023 - 18:52

"Giunta Fedriga inerte su temi chiave"

Udine, 2 mar. (askanews) – “Aquileia è luogo emblema, sito Unesco, ed è a grave rischio per gli effetti della crisi climatica che ancora oggi alcuni minimizzano, o addirittura negano. Nessuno può più permettersi governanti negazionisti, eppure è quanto succede in Friuli-Venezia Giulia anche a causa di amministratori “stimati” che dietro provvedimenti ecologisti di facciata, nei fatti, ignorano i cambiamenti in atto, anche quando le conseguenze sono davanti ai nostri stessi occhi e di fronte alle evidenze scientifiche”.Così Massimo Moretuzzo, candidato alla Presidenza della Regione con il sostegno di un’ampia coalizione formata da Patto per l’Autonomia, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Open Sinistra Fvg, Slovenska Skupnost e Alleanza Verdi e Sinistra, i cui rappresentanti – rispettivamente Elisabetta Basso, Diego Moretti, Mauro Capozzella, Furio Honsell, Igor Gabrovec e Serena Pellegrino – sono intervenuti oggi (giovedì 2 marzo, ndr) ad Aquileia per la presentazione ufficiale della compagine. “Una coalizione coraggiosa, fatta di una pluralità di sensibilità, che si è messa in ascolto per un coinvolgimento fattivo delle comunità locali, delle categorie produttive e del mondo dell’associazionismo”, ha evidenziato Moretuzzo annunciando una campagna elettorale che darà ampio spazio alla questione ambientale e tutta “in cammino” con tappe in tutta la regione, a partire dal Tagliamento in secca, sabato 4 marzo.