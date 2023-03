Cospito, Maullu (Fdi): sala e majorino non condannano anarchici

Giovedì 2 marzo 2023 - 19:31

Perchè?

Roma, 2 mar. (askanews) – “Il Sindaco di Milano Sala e il candidato Presidente in Lombardia Majorino di cui è nota la vicinanza con i centri sociali non condannano il presidio anarchico sotto la sede di Fratelli d’Italia a Milano nonostante le posizioni anti stato, le annunciate manifestazioni a Torino e a Bilbao e la rete internazionale di supporto che propongono tesi sovversive nelle chat e nei siti di area anche in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Perché questo silenzio?”. Lo afferma Stefano Maullu Deputato e coordinatore DI Fratelli d’Italia di Milano.