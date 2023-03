Schlein: la voce di Meloni assente su Crotone e su Firenze

Mercoledì 1 marzo 2023 - 15:18

"Stigmatizzo le parole di Valditara contro la preside dopo il pestaggio"

Roma, 1 mar. (askanews) – Secondo Elly Schlein c’è una “assenza grave della voce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non solo su quanto avvenuto a Crotone ma anche su ciò che è avvenuto a Firenze”. La segretaria Pd lo ha detto parlando durante l’audizione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in commissione Affari costituzionali alla Camera. “Si devono chiamare le cose per quello che sono, anche dalla ricostruzione che lei ha fatto è stata un’aggressione di tipo squadrista che non può essere tollerata in alcun modo”, ha detto Schlein a proposito di quanto accaduto davanti al liceo di Firenze.Ha aggiunto Schlein: “Stigmatizzo le parole del ministro Valditara, che ha teso a sottovalutare quello che è accaduto e invece se l’è presa con una preside che si è solo rivolta ai suoi studenti per sollecitare maggiore attenzione ed eliminare l’indifferenza attorno a questi episodi di violenza, che non dovrebbero vedere nessuna accettazione, nessuna copertura soprattutto da ricopre incarichi importanti di governo”.Adm/Int2