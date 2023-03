Migranti, Fedriga: necessario riattivare riammissioni in Slovenia

Mercoledì 1 marzo 2023 - 17:55

Limitare traffico di esseri umani

Trieste, 1 mar. (askanews) – “E’ necessario collaborare con tutti i Paesi della rotta balcanica affinchè ci aiutino a limitare il traffico di esseri umani”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in una diretta social come candidato alla presidenza alle prossime Regionali.“È necessario riattivare le riammissioni in Slovenia – ha aggiunto Fedriga – come ha fatto il ministro Piantedosi ed io mi auguro che possano diventare più consistenti anche con una nuova collaborazione con la Repubblica di Slovenia. Purtroppo devo dire su questo c’è chi invece ha fatto ricorso contro le riammissioni in Slovenia. Io voglio ricordare che la Slovenia è un Paese democratico ed europeo, una democrazia avanzata e non vedo perché la domanda di protezione, se qualcuno ne avesse diritto, non la può fare in Slovenia, ma deve venire a farla in Italia”. Fedriga ha ricordato che “su questo noi più volte abbiamo insistito, abbiamo sensibilizzato i diversi governi ad intervenire, purtroppo devo dire rispetto al primo governo Conte 1 con Salvini ministro dell’Interno, dove eravamo riusciti a limitare moltissimo gli ingressi e anche a limitare la permanenza sul territorio regionale. In seguito per motivi internazionali e forse anche per un minore impegno dei governi successivi si è molto rialimentata quella tratta di immigrazione illegale”. Su questo, ha concluso, “come Regione, malgrado purtroppo non abbiamo competenze dirette, siamo disponibili a dare il contributo per quanto possiamo a dare anche nuove strumentazioni per il controllo dei confini”.