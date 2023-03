Lazio, Rocca: lavoro per dare alla Regione una squadra all’altezza

Mercoledì 1 marzo 2023 - 17:34

"L'intera squadra si farà trovare pronta"

Roma, 1 mar. (askanews) – “Mi scuso se dovrò allontanarmi ma sto lavorando in queste ore per dare alla Regione Lazio una squadra all’altezza delle aspettative. L’intera squadra si farà trovare pronta per dare il massimo del supporto”. Così il neopresidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nel corso del kick off meeting del Technopole della Capitale, in corso presso il rettorato dell’Università La Sapienza, alla vigilia della proclamazione del nuovo governatore attesa per domani, giovedì 2 marzo.