Friuli, Moretuzzo domani ad Aquileia presenta lista centrosinistra

Mercoledì 1 marzo 2023 - 17:58

"Partiamo da città baluardo di valori europei"

Udine, 1 mar. (askanews) – “Domani mattina sarò ad Aquileia per la presentazione ufficiale della coalizione, insieme alle candidate e ai candidati delle liste”. L’annuncio è di Massimo Moretuzzo, candidato presidente del centrosinistra alle regionali del 2 3 aprile in Friuli Venezia Giulia.“Abbiamo scelto Aquileia perché è luogo emblema di una terra di frontiera, da sempre punto d’incontro di popoli, lingue e culture diverse. Perché rappresenta simbolicamente e concretamente un baluardo di valore europeo per la salvaguardia e il rilancio dell’autonomia e della specialità – spiega Moretuzzo -. Partiamo da qui, perché siamo convinti che possiamo costruire il nostro futuro se sapremo cercarlo dove è sempre stato, nella nostra stessa terra. Ci mettiamo in gioco per difendere i beni comuni, sperimentando processi sociali ed economici capaci di costruire paradigmi diversi, più inclusivi e sostenibili”.