Friuli, Fedriga: sconto su carburanti se costo resterà eccessivo

Mercoledì 1 marzo 2023 - 17:59

Conteranno i prezzi in Slovenia e Austria

Trieste, 1 mar. (askanews) – “Se sarò ancora io presidente, lo sconto ci sarà fino a quando ci sarà un costo eccessivo dei carburanti, soprattutto rispetto alla vicina Slovenia e Austria. Quindi noi continueremo a mettere le risorse per questo intervento straordinario – e devo dire molto importante dal punto di vista economico – per andare incontro alle famiglie e per andare incontro alle nostre imprese perché oltretutto chi va a fare fuori il pieno, oltre confine è chi dopo fa anche acquisti oltre confine ed impoverisce il nostro tessuto economico”. Così Massimiliano Fedriga, candidato presidente del centrodestra alle Regionali del 2-3 aprile in Friuli Venezia Giulia.