Friuli, Fedriga: non rinunciare alle auto tradizionali

Mercoledì 1 marzo 2023 - 18:46

"Il problema è abbassare le emissioni"

Trieste, 1 mar. (askanews) – “Penso che non sia sufficiente per la mobilità sostenibile parlare di auto elettrica, perché oltretutto è molto controversa la questione. Personalmente sono contrario all’obiettivo di eliminare totalmente la possibilità di mettere sul mercato, dopo il 2035, le auto con combustione tradizionale perché il problema è abbassare le emissioni”. Così Massimiliano Fedriga, candidato alla Presidenza del Fvg alle prossime Regionali, intervenuto in diretta social.“Oltretutto – ha precisato – avere una tecnologia che i dubbi li pone, anche su come viene prodotta, su quanto inquina nel produrla, non è il massimo. Anche su questo non bisogna essere ideologici, ma essere concreti e capire effettivamente cosa può portare buoni risultati”.