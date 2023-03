Portovesme, Pais: Consiglio regionale della Sardegna vigilerà

Martedì 28 febbraio 2023 - 23:29

Affinché vengano date risposte immediate e certe ai lavoratori

Milano, 28 feb. (askanews) – “Il Consiglio regionale vigilerà affinché vengano date risposte immediate e certe ai lavoratori diretti e indiretti dell’azienda”. Così in una nota il presidente dell’assemblea regionale della Sardegna, Michele Pais, a proposito della vertenza della Portovesme Srl. “Sappiamo che da parte del Governo nazionale c’è il massimo impegno per trovare soluzioni concrete per la Portovesme Srl e confidiamo sulla ripresa della produzione e sulla salvaguardia dei livelli occupativi” ha aggiunto.“Attendiamo con fiducia l’incontro fissato, per venerdì 3 marzo a Roma, dal ministro del Mimit Adolfo Urso. Un tavolo importante, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti della Regione Sardegna, delle istituzioni locali, dell’Azienda e delle parti sociali, che potrebbe dare risposte positive a una vertenza che coinvolge l’economia dell’intera Sardegna” ha proseguto Pais.