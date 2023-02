Aborto, Mattia (Pd): da Pro Vita una campagna contro le donne

Martedì 28 febbraio 2023 - 18:06

Continueremo a difendere la 194

Roma, 28 feb. (askanews) – “Vergognosa l’ennesima campagna di Pro Vita e Famiglia che mette in discussione la libertà delle donne sui propri corpi. Mi unisco alla richiesta avanzata dalla Cgil e svariate associazioni, di pronta rimozione dei manifesti apparsi a Roma, che rappresentano un imbarazzante e intollerabile tentativo di mistificare la realtà”. Così Eleonora Mattia, consigliera regionale del Lazio per il Pd.“Chi difende il diritto di ‘non abortire’ usa solo retorica di basso livello per nascondere l’odio e l’intolleranza verso la piena autodeterminazione dei corpi femminili che si tutela, al contrario, garantendo consapevolezza dei diritti e massima autonomia nelle scelte riproduttive e non. Questo prevede la legge 194 che – se ne facciano una ragione – continueremo a tutelare, richiedendone la piena applicazione in tutte le strutture sanitarie del Paese”.