Friuli, Fedriga: per regionali guardo a proposta più che concorrenti

Lunedì 27 febbraio 2023 - 10:58

"Mi auguro i cittadini apprezzino la nostra"

Trieste, 27 feb. (askanews) – Quattro i candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia alle Regionali del 2 e 3 aprile. Troppi o pochi? Ai giornalisti che gli hanno posto questa domanda, stamani a Trieste, il presidente Massimiliano Fedriga ha così risposto: “Non guardo ai concorrenti, guardo alla proposta che le nostre liste (di centrodestra, ndr) hanno per il Friuli Venezia Giulia e mi auguro che i cittadini l’apprezzino anche in considerazione di quanto abbiamo fatto in questi cinque anni”.