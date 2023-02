Domenica 26 febbraio 2023 - 20:42

"Lanciamo al mondo questo messaggio"

Roma, 26 feb. (askanews) – “L’unica cosa che va detta ed affermata è: non devono partire. Non ci possono essere alternative. Noi lanciamo al mondo questo messaggio: in queste condizioni non bisogna partire”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Tg1.