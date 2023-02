Veneto, Zaia: orgoglioso per nuovi Alfieri della Repubblica

Venerdì 24 febbraio 2023 - 18:48

"Invio a loro le più sentite felicitazioni"

Venezia, 24 feb. (askanews) – “Oggi al Quirinale è sfilata una pattuglia di cinque giovani veneti, nuovi Alfieri della Repubblica. Ragazzi che ancora una volta ci hanno ricordato che dobbiamo andare orgogliosi di tanti giovani coraggiosi e altruisti, animati da spirito di comunità, solidale e umanitario, che sono garanzia di continuità per quei valori che da sempre sono patrimonio della nostra Terra. Invio a loro le più sentite felicitazioni anche a nome di tutto il Veneto”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rivolge il pensiero a Maddalena Da Rozze di Sedico (BL), Diletta Lago di Cittadella (PD), Giulia Martinello di San Pietro in Gu (PD), Ettore Prà di Monteforte d’Alpone (VR), Tommaso Zotti di Campo San Martino (PD) che oggi, a Roma, hanno ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica l’onorificenza riservata ai giovani fino ai 18 anni, distintisi in atti di coraggio e altruismo dettati da senso civico, nel volontariato o in particolari attività di studio e culturali. “Ognuno di loro ha saputo distinguersi in maniera differente per situazione e per servizio – aggiunge il Governatore -. Ma tutti hanno dimostrato di avere un denominatore comune: il rifiuto di quell’indifferenza e la consapevolezza che il bene della società comincia da ciò che noi stessi siamo in grado di fare. Un vero insegnamento per tuti, anche per gli adulti, di cui dobbiamo essere grati”.